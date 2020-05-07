В Киеве выявили 24 новых случая коронавируса

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Всего зарегистрировано 1675 больных COVID

За минувшие сутки в Киеве было зафиксировано 24 случая заражений коронавирусной инфекцией. Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Общее количество больных COVID-19 в Киеве выросло до 1675 человек.

"Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирус увеличилась на 24 человека. Среди них - 5 медиков. Один случай, к сожалению, летальный", - сообщил Кличко.

По словам городского головы, за сутки заболели 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет. Также COVID подтвердили в двух мальчиков 12 и 13 лет.

"Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели - волнообразное. Оно то уменьшается, то увеличивается. Следовательно, угроза не отступила. И расслабляться нельзя. Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем ввести первый этап ослабления ограничений", - добавил Кличко.

Ранее городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд решений касательно смягчения карантина в Киеве. Были открыты 10 рынков, начали работать кофейни. Также в столице разрешили продавать на вынос еду быстрого приготовления в МАФах.

Также РБК-Украина сообщало, что метро в Киеве откроется только по решению правительства. В то же время пригородный транспорт в столице готовятся запустить с 11 мая.