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Названі райони Києва, де найбільше інфікованих COVID-19

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 12:50
Названі райони Києва, де найбільше інфікованих COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше інфікованих коронавірусом було зафіксовано у Печерському та Дарницькому районах

Опублікована карта Києва з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусною інфекцією по районах. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

Як повідомляється, найбільше інфікованих коронавірусом було зафіксовано у Печерському районі - 361, у Дарницькому районі - 285 та у Солом'янському районі - 159. А найменше випадків було зареєстровано у Подільському та Святошинському районах - 79 та 99 відповідно.

За минулу добу лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

  • Печерський +2
  • Шевченкiвський +2
  • Солом’янський +1
  • Дніпровський +0
  • Святошинський +2
  • Деснянський +6
  • Подільський +0
  • Голосіївський +3
  • Оболонський +1
  • Дарницький +7

Названі райони Києва, де найбільше інфікованих COVID-19

Нагадаємо, за минулу добу у Києві було зафіксовано 24 випадки заражень коронавірусною інфекцією. Загальна кількість хворих на COVID-19 у Києві зросла до 1675 осіб.

Раніше міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла ряд рішень щодо пом'якшення карантину в Києві. Були відкриті 10 ринків, почали працювати кав'ярні. Також в столиці дозволили продавати на винос їжу швидкого приготування в МАФах.

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