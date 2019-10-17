Названы продукты, больше всего подешевевшие в начале осени

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в сентябре 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, в сентябре больше всего подешевела морковь - на 17,8% до 8,2 грн за кг, цены на лук снизились на 14,0% до 8,9 грн за кг, капуста подешевела на 5,3% до 7,9 грн за кг. Кроме того, яйца подешевели на 6,0% до до 18,7 грн за десяток.

При этом цены на гречку в сентябре 2019 года выросли на 22,3% до 20,8 грн за кг.

Средние цены на продукты в Украине

Данные: www.ukrstat.gov.ua

Напомним, потребительские цены в Украине в сентябре 2019 года по сравнению с августом выросли на 0,7%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (к сентябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 7,5%.

Как сообщало РБК-Украина, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.