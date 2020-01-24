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Названы причины стрельбы в Германии, в которой погибли 6 человек

Новости » В мире     24.01.2020 - 18:54
Названы причины стрельбы в Германии, в которой погибли 6 человек
Иллюстративное фото (pixabay photo Jabbacake)

Вероятнее всего, перестрелка произошла из-за семейного конфликта

Стрельба в немецком поселке Рот-ам-Зее, в результате которой погибло 6 человек, возникла из-за семейного конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Полиция еще официально не подтвердила эту информацию, но детали стрельбы опубликовало издание.

"Выстрелы прозвучали около 12:45 в пятницу в гостевом доме Deutscher Kaiser. Как утверждает газета, тела жертв и пострадавших лежали как на улице, так и внутри здания, когда прибыла полиция. Стрелявший оказался 1983 года рождения. Он - гражданин Германии. Количество раненых пока точно не известно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что стрелка задержала полиция.

Напомним, ранее в немецком городе Гельзенкирхен полицейский застрелил мужчину, который бросился на него с ножом. Мужчина сначала ударил каким-то предметом по патрульной машине, припаркованной перед полицейским отделением, после чего с ножом в поднятой руке подошел к полицейским.

Также РБК-Украина писало, что в берлинской частной клинике убили сына бывшего президента Германии Фрица фон Вайцзекера, который читал там лекцию. Во время лекции мужчина набросился на лектора с ножом и нанес ему ножевые ранения.

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