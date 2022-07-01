Названі втрати армії РФ при втечі з острова Зміїний

Фото: названі втрати противника при відступі з острова Зміїний (twitter.com/maxar)

Українські військові точними ракетно-артилерійськими ударами по угрупованню військ РФ на острові Зміїний знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор", один з катерів, причіп з дизель-генератором, радіолокаційну станцію і польовий склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".