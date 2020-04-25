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Названо наслідки пожеж у Чорнобильській зоні

Новини » Надзвичайні події     25.04.2020 - 03:44
Названо наслідки пожеж у Чорнобильській зоні
Ілюстративне фото (Facebook.com/MNSKOB)

Під час пожеж лише кілька разів вимикали лінії електропередач

Жоден об'єкт критичної інфраструктури під час пожеж у Чорнобильській зоні відчуження не постраждав. Про це сказав голова Державного агентства з управління Зоною відчуження Сергій Калашник під час онлайн брифінгу.

За його словами, під час пожеж, які тривають з 4 квітня, лише кілька разів відмикали лінії електропередач.

"Було кілька вимкнень об'єктів електропередач. Але у нас є кілька ліній, які дублюють одна одну, система відпрацювала, споживання електроенергії об'єктами критичної інфраструктури, неконтрольованих дій у цьому плані не відбулося", - сказав Калашник.

Голова держагентства додав, що пожежі наклалися на карантин. Хоча окремі підприємства у Зоні відчуження працювали у режимі карантинних заходів ще до виникнення пожеж.

"На цей час підприємства, які займаються обслуговуванням критичної інфраструктури, були на умовах вимушеного простою, крім персоналу, який забезпечував чергові функції та функції аварійних бригад. Коли почалися пожежі, люди були у тій мінімальній кількості, яка потрібна для обслуговування критичної інфраструктури", - сказав Калашник.

За даними Держагентства, 30% з охоплених вогнем територій становили ліси, решта - поля, трава, озера.

Нагадаємо, після того, як рятувальники загасили основні осередки лісових пожеж в Чорнобильській області, тут почали горіти торфовища. Вогонь виник за 28 кілометрів від ЧАЕС.

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