Названы победители конкурсов в Госгеокадастр и "Укртрансбезопасность"

Фото: заседание Кабмина (kmu.gov.ua)

"Укратрансбезопасность" возглавит Александр Погорелый

Кабинет министров Украины утвердил победителей конкурсных отборов на должности глав нескольких ведомств. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что победителем конкурса на должность главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра стал Денис Башлык. Также сообщается, что Государственную службу по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") возглавит Александр Погорелый.

Кроме того, в конкурсе на пост главы Государственной архивной службы победил Анатолий Хромов, а Кирилл Хомяков станет главой Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин назначил независимых членов набсовета "Ощадбанка", а также одного независимого члена набсовета "Укрэксимбанка". В частности, в состав наблюдательного совета первого вошли Янне Харьюнпаа, Хуан Энрике Перес Калот и Игорь Митюков. Независимым членом набсовета "Укрэксимбанка" назначен Ласло Урбан.

Кроме того, сегодня правительство уволило замминистра здравоохранения Михаила Загрийчука.