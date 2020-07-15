Названы планы Украины на октябрьский саммит с ЕС

На октябрьский саммит Украина-ЕС готовят изменения в Соглашение об ассоциации. Кроме того, готовится еще ряд взаимовыгодных инициатив.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает правительственный портал.

По ее словам, важно, чтобы при подготовке концепции обновления Соглашения об ассоциации были учтены потребности украинского бизнеса. Именно они станут основой позиции Украины.

"До конца июля этого года начнутся систематические консультации с украинскими предпринимателями, которые станут основой переговорной позиции Украины относительно Соглашения и частью амбициозных планов Украины на саммит в октябре этого года ", - добавила Стефанишина.

Кроме того, готовится еще ряд взаимовыгодных инициатив.

"Есть предложения по интеграции в единый цифровой рынок, принятие Украины в сеть регуляторов электрической энергии. Рассчитываем на подписание Соглашения об общем авиационном пространстве и начало миссии в рамках так называемого "промышленного безвиза" или соглашения АСАА после оценки соответствия нашего законодательства", - добавила Стефанишина.

Напомним, ранее сообщалось, что саммит Украина-ЕС пройдет 1 октября 2020 года.

Ранее также сообщалось, что Европейский союз может создать единую экономическую зону с Украиной.