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ЕС может создать единую экономическую зону с Украиной, - "Радио Свобода"

Новости » Политика     16.04.2020 - 11:51
ЕС может создать единую экономическую зону с Украиной, - "Радио Свобода"
Иллюстративное фото (European Union 2017 - European Parliament)

Единая зона будет действовать между ЕС и странами "Восточного партнерства"

Европейский парламент выступит с призывом создать единое экономическое пространство между Евросоюзом и странами "Восточного партнерства", куда входит и Украина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, "Радио Свобода" ссылается на проект отчета Европарламента, в котором осуждается дестабилизация и другие незаконные действия со стороны России в странах "Восточного партнерства" - Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.

Предполагается, что документ может быть одобрен в мае. Также сообщается, что Европарламент подтвердит суверенное право стран "Восточного партнерства" на интеграцию с ЕС. Кроме того, Брюссель подчеркнет, что политика в отношении этого блока может способствовать процессу постепенного вступления в Евросоюз.

Также согласно проекту отчета, Европарламент заявит о намерении создать единую экономическую зону и поддержит постепенную интеграцию в энергетический союз, транспортное сообщество и единый цифровой рынок. Еще одним из предложений будет отмена роуминга между странами ЕС и участницами партнерства.

Отметим, программа "Восточное партнерство" была запущена в 2009 году для сближения бывших советских республик с ЕС без явного предложения о будущем членстве. С тех пор Грузия, Молдова и Украина подписали Соглашения об ассоциации с ЕС, в том числе соглашения о свободной торговле.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и ЕС обновят соглашение о зоне свободной торговли.

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