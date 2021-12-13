Названы отрасли, в которых предприниматели чаще всего скрывают состояние, находясь "на упрощенке"

По словам Гайдая, недавно было проведено исследование, которое показало снижение налогооблагаемой прибыли предприятий, находящихся в разных группах налогообложения.

"Мы решили взять информацию у налоговой за 2019 год относительно того, как отчитываются "упрощенцы" и ФОПы (на первых трех группах) и посмотреть в разрезе интервалов доходов. Важно то, что на второй группе распределение количества предприятий по доходам совсем не соответствует ожидаемому распределению. Так, на второй группе наибольшее количество предпринимателей отчитывалось за доход перед гранью фискализации. Здесь причины могут быть две: либо предприниматели прекращают деятельность, либо, что более вероятно, указывают столько, сколько хотят. Если мы посмотрим на третью группу, то там таких аномалий нет, потому что количественную основу третьей группы составляют ІТ-консультанты и те, кто показывают свой реальный доход и почти им не манипулируют", - рассказал о проведенном исследовании Гайдай.

А вот предприниматели второй группы, задействованные в сферах оптовой и розничной торговли, HoReCa и перерабатывающей промышленности со значительными оборотами, больше всего злоупотребляют "упрощенкой".

"Наибольший риск злоупотреблений в сочетании со значительными оборотами - это сегмент второй группы", - добавляет Гайдай.

На фоне этого эксперт предлагает следующие шаги для исправления этой ситуации, а именно: вернуть фокус первой и второй групп до самого маленького бизнеса, ограничив перечень разрешенных активностей (мелкие персональные услуги, продажа товаров ручной работы и прочее); лимиты доходов должны быть доступны, чтобы не ограничивать настоящий малый бизнес; обязательный НДС для торговли на третьей группе; полная фискализация ФОПов на третьей группе налогообложения.

Напомним, что в "Черную пятницу" журналисты провели эксперимент и купили Іphone 13 в разных магазинах. При цене за телефон в 30 000 грн продавцами такого товара в двух случаях были предприниматели "на упрощенке", три вообще не указали субъекта предпринимательской деятельности.

Ни один из магазинов не выдал фискальный чек, что может свидетельствовать о том, что данные торговые операции не прошли через официальный оборот продавца (как известно, фискальный чек обязателен к выдаче в соответствии с законом Украины и постановления КМУ 231).