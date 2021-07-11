Названы области, где высокий уровень пожарной опасности в Украине: список
Фото: в Украине высокий уровень пожарной опасности (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В Украине температура воздуха достигает +33 градусов тепла. В некоторых регионах высокий уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня и завтра чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:
- западных,
- северных,
- Винницкой,
- Полтавской,
- Харьковской областях.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня. В воскресенье на большинстве территорий будет сохраняться жаркая погода. Однако в западных областях прогнозируют дожди.