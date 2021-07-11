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Названы области, где высокий уровень пожарной опасности в Украине: список

Новина українською →
Киев, Воскресенье 11 июля 2021 10:29
Названы области, где высокий уровень пожарной опасности в Украине: список Фото: в Украине высокий уровень пожарной опасности (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине температура воздуха достигает +33 градусов тепла. В некоторых регионах высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня и завтра чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:

  • западных,
  • северных,
  • Винницкой,
  • Полтавской,
  • Харьковской областях.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня. В воскресенье на большинстве территорий будет сохраняться жаркая погода. Однако в западных областях прогнозируют дожди.

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