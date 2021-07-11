Названо області, де високий рівень пожежної небезпеки в Україні: список
Фото: в Україні високий рівень пожежної небезпеки (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В Україні температура повітря досягає +33 градусів тепла. В деяких регіонах високий рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні і завтра надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме в:
- західних,
- північних,
- Вінницькій,
- Полтавській,
- Харківській областях.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні. У неділю на більшості територій зберігатиметься спекотна погода. Однак у західних областях прогнозують дощі.