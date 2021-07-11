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Названо області, де високий рівень пожежної небезпеки в Україні: список

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Київ, Неділя 11 липня 2021 10:29
Названо області, де високий рівень пожежної небезпеки в Україні: список Фото: в Україні високий рівень пожежної небезпеки (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні температура повітря досягає +33 градусів тепла. В деяких регіонах високий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні і завтра надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме в:

  • західних,
  • північних,
  • Вінницькій,
  • Полтавській,
  • Харківській областях.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні. У неділю на більшості територій зберігатиметься спекотна погода. Однак у західних областях прогнозують дощі.

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