Названы области Украины, которые лидируют и отстают по темпам вакцинации от COVID-19
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал области, которые являются аутсайдерами по темпам вакцинации от коронавируса. По его данным, отстают с вакцинацией населения три западных региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Радуцкого в Facebook.
Полный курс вакцинации от коронавируса по состоянию на сегодня пришли уже более 2,5 млн украинцев.
"Минздрав значительно повысил темпы вакцинации - прививки делают ежедневно почти 170 тысячам граждан. По проценту полностью вакцинированных жителей впереди Киевская, Полтавская, Винницкая области. Аутсайдеры - Черновицкая, Волынская, Закарпатская",- отметил Радуцкий.
Напомним, за минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали более 167 тысяч человек.
Как заявили в Минздраве, в Украине темпы вакцинации от коронавируса выше мировых.