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Названы области Украины, которые лидируют и отстают по темпам вакцинации от COVID-19

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Украина, Среда 11 августа 2021 18:32
Названы области Украины, которые лидируют и отстают по темпам вакцинации от COVID-19 Фото: названы области-аутсайдеры по темпам вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал области, которые являются аутсайдерами по темпам вакцинации от коронавируса. По его данным, отстают с вакцинацией населения три западных региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Радуцкого в Facebook.

Полный курс вакцинации от коронавируса по состоянию на сегодня пришли уже более 2,5 млн украинцев.

"Минздрав значительно повысил темпы вакцинации - прививки делают ежедневно почти 170 тысячам граждан. По проценту полностью вакцинированных жителей впереди Киевская, Полтавская, Винницкая области. Аутсайдеры - Черновицкая, Волынская, Закарпатская",- отметил Радуцкий.

Напомним, за минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали более 167 тысяч человек.

Как заявили в Минздраве, в Украине темпы вакцинации от коронавируса выше мировых.

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Вакцинация Коронавирус Михаил Радуцкий
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