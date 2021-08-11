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Названо області України, які лідирують та відстають за темпами вакцинації від COVID-19

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Україна, Середа 11 серпня 2021 18:32
Названо області України, які лідирують та відстають за темпами вакцинації від COVID-19 Фото: названо області-аутсайдери за темпами вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький назвав області, які є аутсайдерами за темпами вакцинації від коронавірусу. За його даними, відстають з вакцинацією населення три західні регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Радуцького у Facebook.

Повний курс вакцинації від коронавірусу станом на сьогодні прийшли вже понад 2,5 млн українців.

"МОЗ значно підвищив темпи вакцинації - щоденно щеплення роблять майже 170 тисячам громадян. За відсотком повністю вакцинованих мешканців попереду Київська, Полтавська, Вінницька області. Аутсайдери - Чернівецька, Волинська, Закарпатська", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу вакцинували понад 167 тисяч людей.

Як заявили в МОЗ, в Україні темпи вакцинації від коронавірусу вищі за світові.

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Вакцинація Коронавірус Михайло Радуцький
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