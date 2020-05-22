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В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Новости » Общество     22.05.2020 - 11:31
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: лесной пожар (cv.dsns.gov.ua)

Угрозу прогнозируют в большинстве восточных областей

Сегодня в Украине предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности. По данным Укргидрометцентра прогнозируют угрозу в большинстве восточных областей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в большинстве районов восточных, Николаевской и Черновицкой областей.

Напомним, погода в Украине 22 мая ухудшится, на севере дожди, а температура воздуха опустится до +11+18. В Киеве сегодня будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +10+12, а ночью +5+7.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что синоптики предупреждают о ночных заморозках в Украине. Ожидается, что в некоторых областях местами и в воздухе заморозки будут представлять показатели температуры от 0 до 3 градусов.

Вместе с тем, сегодня, 22 мая, погода в Киеве ухудшится, ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 24 м/с (І уровень опасности, желтый). Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций в связи с непогодой.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Украинапожарная опасностьобластиПогода
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