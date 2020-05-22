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В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 11:31
В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: лісова пожежа (cv.dsns.gov.ua)

Загрозу прогнозують у більшості східних областей

Сьогодні в Україні попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними УкрГідрометцентру загрозу прогнозують у більшості східних областей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у більшості районів східних, Миколаївської та Чернівецької областей.

Нагадаємо, погода в Україні 22 травня погіршиться, на півночі дощі, а температура повітря опуститься до +11+18. У Києві сьогодні йтиме дощ. Температура повітря вдень складе +10+12, а вночі +5+7.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що синоптики попереджають про нічні заморозки в Україні. Очікується, що у деяких областях місцями і в повітрі заморозки будуть становити показники температури від 0 до 3 градусів.

Разом з тим, сьогодні, 22 травня, погода в Києві погіршиться, очікуються сильні пориви вітру від 15 до 24 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Фахівці закликають дотримуватися основних рекомендацій у зв'язку з негодою.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Українапожарная опасностьобластиПогода
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