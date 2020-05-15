Названы области, в которых чрезвычайный уровень пожарной опасности

Сегодня в Украине предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в трех областях. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 15 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, погода сегодня улучшится в северных областях, впрочем в других - дождь и холодно, температура воздуха днем составит +12+23. Отметим, дождей сегодня не будет в Черниговской, Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Харьковской и Крымской областях.

Вместе с тем, РБК-Украина сообщало, что погода снова кардинально изменится. Вместо антициклона, который разогнал облака почти по всей стране, придет очередной циклон с атмосферным фронтом.

Добавим, Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрит создание рабочей группы относительно причин возникновения лесных пожаров. С начала года в Украине - два масштабных пожара в Чернобыльской зоне и Житомирской области.