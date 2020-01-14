Названы нардепы, которые первыми "кнопкодавили" в 2020 году

Во вторник, 14 января, во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании парламента в 2020 году, внефракционные нардепы Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов кнопкодавили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ЧЕСНО".

На видео регистрации видно, как нардеп Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после того нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова. Последний со временем добегает до места, однако на табло голосования системы "Рада" видно, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали.

В свою очередь, нардеп Дмитрий Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.

На табло системы "Рада" (внизу слева) видно, что Новинский и Шпенов давят на кнопки на своих рабочих местах.

Напомним, за время работы Верховной рады 9-го созыва по меньшей мере 15 народных депутатов были 45 раз уличены в "кнопкодавстве".

Больше всего фактов неличного голосования зафиксировано за нардепами фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) - 27. Чаще всего процедуру голосования нарушал нардеп Владимир Кальцев.

Четыре нардепа-мажоритарщика из новосозданной депутатской группы "Доверие" "кнопкодавили" 8 раз.

Отметим, 19 декабря Верховная рада Украины предусмотрела уголовную ответственность за "кнопкодавство". Соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" нардепы приняли во втором чтении.

В понедельник, 13 января, этот закон подписал президент Владимир Зеленский. Нарушение закона будет караться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.