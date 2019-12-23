За время работы Рады 9-го созыва "кнопкодавили" 45 раз

В "кнопкодавстве" уличили 15 народных депутатов
За время работы Верховной рады 9-го созыва по меньшей мере 15 народных депутатов были 45 раз уличены в "кнопкодавстве". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные общественного движения "ЧЕСНО".
Так, кнопкодавов зафиксировали во время голосований по восьми законопроектам, а также за процедурные решения и во время регистрации на пленарные заседания.
Больше всего фактов неличного голосования зафиксировано за нардепами фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) - 27. Чаще всего процедуру голосования нарушал нардеп Владимир Кальцев.
Четыре нардепа-мажоритарщика из новосозданной депутатской группы "Доверие" кнопкодавили 8 раз.
В частности, народные избранники кнопкодавили за такие законопроекты:
Также отметим, что нардепы от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Ларин и Виктор Черный "изобрели" механизм, что позволяет кнопкодавить, не нажимая на чужую кнопку пальцем.
Напомним, 19 декабря Верховная рада Украины предусмотрела уголовную ответственность за "кнопкодавство". Соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" нардепы приняли во втором чтении.
До этого РБК-Украина писало, что внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват 4 декабря "кнопкодавил" в новом парламенте.