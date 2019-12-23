За время работы Рады 9-го созыва "кнопкодавили" 45 раз

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В "кнопкодавстве" уличили 15 народных депутатов

За время работы Верховной рады 9-го созыва по меньшей мере 15 народных депутатов были 45 раз уличены в "кнопкодавстве". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные общественного движения "ЧЕСНО".

Так, кнопкодавов зафиксировали во время голосований по восьми законопроектам, а также за процедурные решения и во время регистрации на пленарные заседания.

Больше всего фактов неличного голосования зафиксировано за нардепами фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) - 27. Чаще всего процедуру голосования нарушал нардеп Владимир Кальцев.

Четыре нардепа-мажоритарщика из новосозданной депутатской группы "Доверие" кнопкодавили 8 раз.

В частности, народные избранники кнопкодавили за такие законопроекты:

Восемь фактов во время различных голосований за законопроект №2116 - "О Государственном бюро расследований";

Восемь фактов во время различных голосований за законопроект №2299 - по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования;

Семь фактов во время различных голосований за законопроект №2490-1 относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг;

Два факта во время различных голосований за законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога;

По одному факту за законопроекты №1016, №1012, №1052, №2609

Также отметим, что нардепы от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Ларин и Виктор Черный "изобрели" механизм, что позволяет кнопкодавить, не нажимая на чужую кнопку пальцем.

Напомним, 19 декабря Верховная рада Украины предусмотрела уголовную ответственность за "кнопкодавство". Соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" нардепы приняли во втором чтении.

До этого РБК-Украина писало, что внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват 4 декабря "кнопкодавил" в новом парламенте.





