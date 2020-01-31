Названо матчі УПЛ і Кубка України, на яких буде працювати VAR

Найчастіше систему відеоповторів використовуватимуть на НСК "Олімпійський"
Комітет арбітрів України назвав матчі чемпіонату української Прем'єр-ліги (УПЛ) і Кубка України, на яких буде використовуватися система відеоповторів (VAR). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації.
Варто відзначити, що список є попередніми, в нього можуть бути внесені зміни.
19 тур УПЛ
"Динамо" - "Ворскла", стадіон НСК Олімпійський (Київ)
"Шахтар" - "Десна", стадіон ОСК Металіст (Харків)
20 тур УПЛ
"Дніпро-1" - "Динамо", стадіон Дніпро-Арена (Дніпро)
"Зоря" - "Олімпік", стадіон Славутич-Арена (Запоріжжя)
21 тур УПЛ
"Динамо" - "Колос", стадіон НСК Олімпійський (Київ)
"Шахтар" - "Дніпро-1", стадіон ОСК Металіст (Харків)
22 тур УПЛ
"Олександрія" - "Динамо", стадіон Ніка (Олександрія)
"Дніпро-1" - "Маріуполь", стадіон Дніпро-Арена (Дніпро)
1/4 фіналу Кубку України
"Динамо" - "Олександрія"» Олександрія, стадіон НСК Олімпійський (Київ)
"Десна" - "Ворскла", стадіон ім. Ю. Гагаріна (Чернігів)
Нагадаємо, вперше система VAR почала працювати в режимі онлайн в чемпіонаті України на матчі юнацьких команд між "Динамо" та львівськими "Карпатами".