Названы крупнейшие получатели 7,2 млрд грн аграрной госпомощи в 2017-2019 годах

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За последние три года государство выделило аграриям дотаций на 7,25 млрд грн

В течение 2017-2019 годов для украинских аграриев действовали пять крупных бюджетных программ поддержки с суммарным бюджетом в размере 7,25 млрд грн. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на официальные данные Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает РБК-Украина.

По итогам программы, больше всего госденег получили компании владельца МХП Юрия Косюка ("Винницкая птицефабрика", "Мироновская птицефабрика", "Старинская птицефабрика", "Ориль-Лидер", "Перемога нова"), группы "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка ("Агрохолдинг Авангард, ДП "Авангард-Агро" и "Птицехозяйство Чорнобаевское") и собственника компании АПК-Инвест Бориса Колесникова.

Для подготовки рейтинга госпомощи аграриев издание запросило информацию о всех программах аграрной господдержки в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также сопоставило данные с выплатами Госказначества за три предыдущих года, выделив, таким образом аграриев, которым достались самые крупные суммы бюджетных средств.

Так, в 2017 году аграрии получили из бюджета 4 млрд грн в рамках программы квазиаккумуляции НДС. Ее смысл в том, что аграриям ежемесячно выплачиваются дотации, которые зависят от суммы НДС, уплаченной ими в бюджет.

Кроме квазиаккумуляции, в 2017 году действовал еще один способ господдержки для агропроизводителей: программа удешевления кредитов. Общая сумма такой поддержки составила 294,8 млн грн. Еще 265,9 млн грн по этой же программе выделили аграриями в 2018 году.

Гораздо больше денег - 1,28 млрд грн - в 2018 году аграрии получили в рамках программы частичной компенсации стоимости строительства животноводческих комплексов.

В 2018-2019 годах также действовала программа частичной компенсации стоимости племенных ресурсов- за каждую голову скота аграрии получали от государства 1 500-2 500 грн.

Кроме животноводов в 2019 году государство поддерживало тех, кто строит мощности для хранения зерна - элеваторы. На эти цели выделили 526,3 млн грн. В первой тройке получателей - фирмы Андрея Веревского и Сергея Лабазюка.

Как ранее писало РБК-Украина, на 2020 год правительство вновь пересмотрело правила господдержки аграриев, выделив на эти цели 4,2 млрд грн.

По словам премьер-минисра Алексея Гончарука эти средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее.

Отметим, из 4 млрд гривен предполагалось выделить 1,2 млрд на программу компенсации кредитов, 1 млрд гривен - на частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования, 1 млрд гривен - на поддержку животноводства, а также по 400 млн гривен на садоводство и фермерство.