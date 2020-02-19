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Кабмин распределил 4 млрд гривен поддержки для аграриев

Новости » Экономика     19.02.2020 - 11:48
Кабмин распределил 4 млрд гривен поддержки для аграриев
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Средства пойдут на удешевление кредитов

Кабинет министра Украины распределил 4 млрд гривен государственной поддержки аграриев на 2020-й год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее.

Кроме того, средства пойдут на:

  • развитие фермерских хозяйств;
  • развитие животноводства и переработки с/х продукции;
  • развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства.

Фото: постановление Кабмина

Отметим, из 4 млрд гривен предполагалось выделить 1,2 млрд на программу компенсации кредитов, 1 млрд гривен - на частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования, 1 млрд гривен - на поддержку животноводства, а также по 400 млн гривен на садоводство и фермерство.

Напомним, ранее Кабинет министров создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Госбюджет-2020 предусматривает 240 млн гривен для формирования уставного капитала Фонда

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