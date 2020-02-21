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Названі найбільші одержувачі аграрної держдопомоги у 2017-2019 роках

Новини » Економіка     21.02.2020 - 08:36
Названі найбільші одержувачі аграрної держдопомоги у 2017-2019 роках
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

За останні три роки держава виділила аграріям дотацій на 7,25 млрд грн

Упродовж 2017-2019 років для українських аграріїв діяли п'ять великих бюджетних програм підтримки з загальним бюджетом у розмірі 7,25 млрд грн. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на офіційні дані Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передає РБК-Україна.

За підсумками програми, найбільше держкоштів отримали компанії власника МХП Юрія Косюка ("Вінницька птахофабрика", "Миронівська птахофабрика", "Старинська птахофабрика", "Оріль-Лідер", "Перемога нова"), групи "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка ("Агрохолдинг Авангард, ДП "Авангард-Агро" і "Птицехозяйство Чорнобаївське") і власника компанії АПК-Інвест Бориса Колеснікова.

Названі найбільші одержувачі аграрної держдопомоги у 2017-2019 роках

Для підготовки рейтингу держдопомоги аграріїв видання запитало інформацію про всі програми аграрної держпідтримки в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також зіставило дані з виплатами Держказначейства за три попередніх роки, виділивши, таким чином аграріїв, яким дісталися найбільші суми бюджетних коштів.

Так, в 2017 році аграрії отримали з бюджету 4 млрд грн в рамках програми квазіаккумуляції ПДВ. Її сенс у тому, що аграріям щомісяця виплачуються дотації, які залежать від суми ПДВ, сплаченої ними в бюджет.

Крім квазіаккумуляції, в 2017 році діяв ще один спосіб держпідтримки для агровиробників: програма здешевлення кредитів. Загальна сума такої підтримки склала 294,8 млн грн. Ще 265,9 млн грн за цією ж програмою виділили аграріями в 2018 році.

Набагато більше грошей - 1,28 млрд грн - в 2018 році аграрії отримали в рамках програми часткової компенсації вартості будівництва тваринницьких комплексів.

В 2018-2019 роках також діяла програма часткової компенсації вартості племінних ресурсів - за кожну голову худоби аграрії отримували від держави 1 500-2 500 грн.

Крім тваринників у 2019 році держава підтримувала тих, хто будує потужності для зберігання зерна - елеватори. На ці цілі виділили 526,3 млн грн. У першій трійці одержувачів - фірми Андрія Веревського і Сергія Лабазюка.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, на 2020 рік уряд переглянув правила держпідтримки аграріїв, виділивши на ці цілі 4,2 млрд грн для держдопомоги.

За словами прем'єр-минисра Олексія Гончарука ці кошти будуть спрямовані на здешевлення кредитів, компенсацію вартості придбання сільгосптехніки українського виробництва та інше.

Зазначимо, з 4 млрд гривень передбачалося виділити 1,2 млрд на програму компенсації кредитів, 1 млрд гривень - на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки і обладнання, 1 млрд гривень на підтримку тваринництва, а також по 400 млн гривень на садівництво і фермерство.

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