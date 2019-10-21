Названы имена первых претендентов на награду Золотой мяч-2019

France Football публикует список претендентов на трофей Золотой мяч-2019, который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона. Об этом сообщается на официальном сайте французского издания.

Всего будет объявлено 30 номинантов, 20 из них уже известны.

В первой пятерке претендентов оказались нападающий Садьо Мане ("Ливерпуль"), форвард Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), полузащитник Френки де Йонг ("Барселона"), вратарь Уго Льорис ("Тоттенхэм") и хавбек Душан Тадич ("Аякс").

Во вторую пятерку попали нападающий Килиан Мбаппе (ПСЖ), защитник Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), полузащитник Донни ван де Бек ("Аякс"), форвард Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") и голкипер Марк-Андре тер Стеген ("Барселона").

Третью пятерку сформировали нападающий Криштиану Роналду ("Ювентус"), вратарь Алиссон ("Ливерпуль"), защитник Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Карим Бензема ("Реал") и хавбек Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль").

В четвертую пятерку были включены защитник Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), полузащитник Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), нападающий Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), форварды Роберт Левандовски ("Бавария") и Роберто Фирмино ("Ливерпуль").

Церемония награждения пройдет 2 декабря в театре Шатле в Париже. Также в этот вечер будут вручены женский "Золотой мяч", награда лучшему игроку младше 21 года и приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.

В прошлом году "Золотой мяч" выиграл полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.