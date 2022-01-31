Названы города-лидеры в Украине по количеству открытых аукционов аренды недвижимости

По итогам 2021 года первое место общеукраинского рейтинга по количеству проведенных аукционов и полученным доходам от них занял Киев. Далее в рейтинге следуют Харьков и Днепр.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные системы "ProZorro.Sale".
В прошлом году Днепр провел 699 аукционов, из которых 521 - успешный. В среднем в бюджет территориального общества города от аренды недвижимости ежемесячно поступало около 2,7 млн грн. Всего за 2021 год бюджет Днепра получил 26,26 млн. грн. от аренды недвижимости через открытые аукционы.
Такая позиция во всеукраинском рейтинге - индикатор успешной работы с арендаторами, отмечают в управлении по вопросам коммунальной собственности департамента по работе с активами Днепровского городского совета.
По данным портала "ProZorro.Sale", рейтинг городов формируется по следующим показателям:
Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента для ряда украинских городов. В частности, Киев, Днепр, Харьков, Львова, Мариуполь, Николаев и Одесса получили повышение со "стабильного" до "позитивного" в иностранной и национальной валюте.