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Названы города-лидеры в Украине по количеству открытых аукционов аренды недвижимости

Автор: Наталия Гурковская

По итогам 2021 года первое место общеукраинского рейтинга по количеству проведенных аукционов и полученным доходам от них занял Киев. Далее в рейтинге следуют Харьков и Днепр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные системы "ProZorro.Sale".

В прошлом году Днепр провел 699 аукционов, из которых 521 - успешный. В среднем в бюджет территориального общества города от аренды недвижимости ежемесячно поступало около 2,7 млн ​​грн. Всего за 2021 год бюджет Днепра получил 26,26 млн. грн. от аренды недвижимости через открытые аукционы.

Такая позиция во всеукраинском рейтинге - индикатор успешной работы с арендаторами, отмечают в управлении по вопросам коммунальной собственности департамента по работе с активами Днепровского городского совета.

По данным портала "ProZorro.Sale", рейтинг городов формируется по следующим показателям:

  • процент успешных торгов и уровень конкуренции в отношении города-лидера в этом году;
  • в рейтинг попадают города и поселки, которые провели минимум 40 успешных аукционов в год;
  • максимальный показатель средней конкуренции по итогам 2021 года - 1,5 предложения на торги, с этим показателем сравнивали все другие города.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента для ряда украинских городов. В частности, Киев, Днепр, Харьков, Львова, Мариуполь, Николаев и Одесса получили повышение со "стабильного" до "позитивного" в иностранной и национальной валюте.

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Днепр