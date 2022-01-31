Названо міста-лідери в Україні за кількістю відкритих аукціонів оренди нерухомості

За підсумками 2021 року перше місто загальноукраїнського рейтингу за кількістю проведених аукціонів та отриманими доходами від них посів Київ. Далі в рейтингу йдуть Харків та Дніпро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані системи "ProZorro.Sale".

Торік Дніпро провів 699 аукціонів, з яких 521 - успішний. У середньому до бюджету територіальної громади міста від оренди нерухомості щомісяця надходило близько 2,7 млн грн. Загалом за 2021 рік бюджет Дніпра отримав 26,26 млн грн від оренди нерухомості через відкриті аукціони.

Така позиція у всеукраїнському рейтингу - індикатор успішної роботи з орендарями, зазначають в управлінні з питань комунальної власності департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради.

За даними порталу "ProZorro.Sale", рейтинг міст формується за наступними показниками: