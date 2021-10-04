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Названы еще два участника туристического полета Blue Origin. Среди них звезда "Стар Трек"

Новина українською →
США , Понедельник 04 октября 2021 16:45
Названы еще два участника туристического полета Blue Origin. Среди них звезда "Стар Трек" Фото: названы еще два участника туристического полета Blue Origin (Spacenews.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Blue Origin, которая принадлежит основателю Amazon Джефу Безосу, представила сети еще двух членов экипажа следующего туристического полета в космос. Среди них Уильям Шетнер - актер, который в свое время, играл роль капитана Тиберия Кирка в медиафраншизе "Стар Трек".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта Blue Origin.

Отметим, что следующий туристический полет Blue Origin запланирован на 12 октября.

Среди членов экипажа:

  • Крис Бошуизен - врач, бывший инженер NASA и сооснователь Planet Labs - компания, специализирующаяся на разработке миниатюрных спутников;
  • Глен де Врис - вицепрезидент по медико-биологическим наукам и здравоохранению;

  • Одри Пауэрс - вицепрезидент по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований в Blue Origin. Провела около 2 тысяч часов на консоли на МКС;

  • Уильям Шетнер - канадский актер и писатель. Получил всемирную славу благодаря роли Джеймса Тиберия Кирка - капитана звездолета "Энтерпрайз" в медиафраншизе "Стар Трек".

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности первого туристического полета в космос компании Blue Origin.

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Blue Origin Соединенные Штаты Америки
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