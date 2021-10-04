Названо ще двох учасників туристичного польоту Blue Origin. Серед них зірка "Стар Трек"
Компанія Blue Origin, яка належить засновнику Amazon Джефу Безосу, представила мережі ще двох членів екіпажу наступного туристичного польоту у космос. Серед них Вільям Шетнер - актор, який свого часу, грав роль капітана Тіберія Кірка в медіафраншизі "Стар Трек".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту Blue Origin.
Відзначимо, що наступний туристичний політ Blue Origin заплановано на 12 жовтня.
Серед членів екіпажу:
- Кріс Бошуізен - лікар, колишній інженер NASA й співзасновник Planet Labs - компанія, що спеціалізується на розробці мініатюрних супутників;
- Глен де Вріс - віцеголова по медико-біологічних науках й охороні здоров’я. Співзасновник Medidata;
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Одрі Пауерс - віцепрезидент з правових питань та дотримання нормативних вимог в Blue Origin. Провела близько 2 тисяч годин на консолі на МКС;
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Вільям Шетнер - канадський актор й письменник. Отримав всесвітню славу завдяки ролі Джеймса Тіберія Кірка - капітана зорельота "Ентерпрайз" в медіафраншизі "Стар Трек".
Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers. pic.twitter.com/xqI9nw1KX8— Blue Origin (@blueorigin) October 4, 2021
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці першого туристичного польоту в космос компанії Blue Origin.