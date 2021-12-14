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Названы два региона Украины с потенциально критической ситуацией с COVID

Автор: Анастасия Рокитна

Эксперты назвали две области, в которых ухудшается ситуация с коронавирусом. Потенциально критическая ситуация в Закарпатской и Волынской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

"Есть два региона, в которых потенциально критическая ситуации, которая может разворачиваться. Закарпатская область - единственный регион, который превышает уровень госпитализации. Но пока мы не говорим о критической ситуации в области или вспышке", - сообщил он.

В Киевской школе экономики рекомендуют этой области усилить системы выявления/изоляции контактных лиц, усилить темпы вакцинации и тестирований.

"Есть более опасный регион. Волынская область имеет двойную угрозу. Заболеваемость на 100 населения - вдвое больше среднего уровня в Украине. Но выявление является одним из самых маленьких. Каждый третий с подтвержденным тестом", - сообщил Ганиченко.

В этой области, по его словам, самый маленький контроль над распространением COVID. В KSE рекомендуют области нарастить темпы тестирования в два раза.

Напомним, в Украине есть угроза повторной вспышки коронавируса.

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