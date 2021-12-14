Названо два регіони України з потенційно критичною ситуацією з COVID

"Є два регіони, в яких є потенційно критична ситуації, яка може розгортатись. Закарпатська область - єдиний регіон, який перевищує рівень госпіталізації. Але поки що ми не говоримо про критичну ситуації в області, чи спалах", - повідомив він.

У Київській школі економіки рекомендують цій області посилити системи виявлення/ізоляції контактних осіб, посилити темпи вакцинації та тестувань.

"Є більш небезпечний регіон. Волинська область має подвійну загрозу. Захворюваність на 100 населення - вдвічі більше за середній рівень в Україні. Але виявлення є одним з найменших. Кожен третій з підтвердженним тестом", - повідомив Ганиченко.

У цій області, за його словами, найменший контроль над поширенням COVID. У KSE рекомендують області наростити темпи тестування в два рази.