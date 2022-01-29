UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Названы даты нового визита глав МИД Франции и Германии в Украину

Автор: Юлия Бойко

Министры иностранных дел Франции и Германии - Жан Ив Ле Дриан и Анналена Бербок - посетят Украину с новым визитом 7 и 8 февраля. Они попробуют оживить нормандский формат по Донбассу на министерском уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ле Дриана.

"Я выразил сегодня (главе МИД Украины, - ред.) Дмитрию Кулебе нашу полная поддержка и солидарность с Украиной. Наша мобилизация продолжается, особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности. Я буду находиться с визитом в Украине 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок", - отметил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал новый визит глав МИД Франции и Германии и заявил, что на этот раз стороны попытаются активизировать нормандский формат на министерском уровне.

Отметим, ожидается, что через две недели в Берлине пройдет еще одна встреча политических советников "нормандской четверки".

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияГерманияНормандский формат