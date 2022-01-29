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Названо дати нового візиту глав МЗС Франції та Німеччини до України

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Париж, Субота 29 січня 2022 14:28
Названо дати нового візиту глав МЗС Франції та Німеччини до України Фото: міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини - Жан Ів Ле Дріан і Анналена Бербок - відвідають Україну з новим візитом 7 і 8 лютого. Вони спробують оживити нормандський формат щодо Донбасу на міністерському рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ле Дріана.

"Я висловив сьогодні (голові МЗС України, - ред.) Дмитру Кулебі нашу повну підтримку і солідарність з Україною. Наша мобілізація триває, особливо в нормандському форматі, для деескалації напруженості. Я буду перебувати з візитом в Україні 7 і 8 лютого з Анналеною Бербок", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував новий візит глав МЗС Франції та Німеччини і заявив, що цього разу сторони спробують активізувати нормандський формат на міністерському рівні.

Зазначимо, очікується, що через два тижні в Берліні пройде ще одна зустріч політичних радників "нормандської четвірки".

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Франція Германия Нормандський формат
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