Названы дата запуска и пропускная способность нового КПВВ на Донбассе

В Луганской области продолжаются работы по строительству дополнительного пункта пропуска через линию разграничения в городе Счастье. Запланированная дата открытия - 10 ноября.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

На новом пункте будут обустроены: санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.

Фото: строительство КПВВ (facebook.com/pressjfo.news)

Ожидаемая пропускная способность въезда-выезда - 10-15 тысяч человек за сутки.

Напомним, в начале октября пункт пропуска "Станица Луганская" закрывали на несколько дней из-за масштабных пожаров в Луганской области.

Также в августе-сентябре все пункты пропуска по линии разграничения ограничивали работу через распоряжение Кабинета министров.

В Кабмине сообщили, что Украина ведет подготовку к очередному разведения войск на четырех направлениях на Донбассе.

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