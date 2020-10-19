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Названо дату запуску та пропускну спроможність нового КПВВ на Донбасі

Автор: Анастасия Рокитна

В Луганській області продовжуються роботи з розбудови додаткового пункту пропуску через лінію розмежування в місті Щастя. Запланована дата відкриття - 10 листопада.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

На новому пункті будуть облаштовані: санітарні зони, медичні модулі, пункти надання адміністративних послуг, пункт обігріву та намети для відпочинку осіб, які перетинають КПВВ.

Фото: будівництво КПВВ (facebook.com/pressjfo.news)

Очікувана пропускна спроможність в’їзду-виїзду - 10-15 тисяч осіб за добу.

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Нагадаємо, на початку жовтня пункт пропуску "Станиця Луганська" закривали на кілька днів через масштабні пожежі у Луганській області.

Також в серпні-вересні всі пункти пропуску по лінії розмежування обмежували роботу через розпорядження Кабінету міністрів.

У Кабміні повідомили, що Україна веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямках на Донбасі.

Раніше в Офісі президента заявили, що наступні переговори радників "нормандської четвірки можуть пройти наступного тижня.

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