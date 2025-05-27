Названо володара титулу "Митець року" загальнонаціональної програми "Людина року-2024"

Переможцем в номінації "Митець року" загальнонаціональної програми "Людина року-2024" став співак, композитор, педагог, Народний артист України Іво Бобул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів програми.

Вже півстоліття його пісні є частиною музичної спадщини України. Його унікальний тембр голосу вирізняється з-поміж тисяч інших голосів. Він не просто співак, а без перебільшень легенда та символ української естради. Його творчий шлях — це історія натхнення, відданості мистецтву та любові до своєї країни, свого слухача. За вагомий внесок у розвиток української культури Іво Бобул був удостоєний престижних нагород:

Орден Миколи Чудотворця 2002

Хрест Пошани "За духовне відродження"» 2002

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня 2003

Медаль "За сприяння Збройним Силам України" 2009

Відзнака "За багаторічну плідну працю в галузі культури"

Відзнака МВС України "Закон і честь" 2012

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня 2013

Відзнака Головнокомандувача ЗСУ "За сприяння війську" 2023

Та найціннішою нагородою для артиста є любов прихильників. Популярність Іво Бобула – це не слава в одну мить.

Це результат багаторічної праці, таланту та служіння своїй справі. Іво з дитинства мав потяг до музики, а перші кроки на сцені зробив ще у шкільні роки на рідній Буковині. Професійна кар’єра розпочалася в 1980-х роках, коли співак приєднався до вокально-інструментального ансамблю "Жива вода", згодом став солістом ВІА "Черемош" та "Червона рута". Саме цей період приніс йому перші успіхи, а його неповторний голос та харизма завоювали серця слухачів.

Репертуар Бобула – це сотні пісень, що визнані золотими хітами естради: "Душі криниця", "Місячне колесо", "Берег любові", "Якщо любиш – кохай", "На Україну повернусь", "Осінній сад", "Скрипалю", "Мадонно Україно!", "А липи цвітуть", "Одна-єдина" та ще багато-багато творів, які стали улюбленими шлягерами декількох поколінь.

Іво Бобул – ім’я, яке знає кожен поціновувач української музики. Він не просто співак, він сторінка української пісенної історії, на концерти якого йдуть цілими родинами та співають разом із ним в унісон. Його баритон зачаровує, а манера виконання викликає справжній емоційний відгук. Тож артист по праву закріпив за собою статус "Золотий голос України".

На сьогодні Іво Бобул продовжує активну творчу діяльність: пише сучасні треки, кожного року презентучи нові програми, вражає цікавими дуетами, дивує несподіваними кавер-версіями світових хітів.

Окрім того, маестро передає свої знання молодим виконавцям, навчаючи їх унікальним секретам сценічного мистецтва. Його приклад надихає нові покоління артистів, доводячи, що справжня музика - це не лише звук, а й душа, що віддається слухачеві.

З 2014 року Іво Бобул з капеланом їздив підтримувати наших воїнів. Волноваха, Мар’їнка, Курахове, Красногорівка – словом, проїхали всю лінію фронту. На початку повномасштабного вторгнення артист не полишав Україну. Їздив з концертами до військових. В окопах, в бомбосховищах, на позиціях – лунала щира пісня маестро і піднімала бойовий дух наших захисників, демонструючи нашу єдність і згуртованість.

Та не піснею єдиною. Іво Васильович постійно тримає зв’язок із військовими, зокрема, допомагає закривати потреби 135 окремому Батальйону Територіальної Оборони. Велику частину зароблених грошей під час свого туру Україною та за її межами, артист витрачає на армію.

За три роки було придбано: 2 карети швидкої допомоги, 5 позашляховиків, 2 мікроавтобуси, старлінки, ФПВ окуляри, каски, бронежилети, приціли, прилади нічного бачення, одяг, взуття та ще багато-багато іншого, що так необхідно на фронті. Загальний бюджет витрачених коштів, більше 4 млн гривень.

Творчий шлях Іво Бобула – 50 років. Пів століття маестро відданий своїй справі, своїм прихильникам, своїй Державі. Тож ім’я артиста по праву і навіки вписане в історію української музики. Його голос звучить на найпрестижніших сценах країни та за її межами. А творчість залишається актуальною і затребуваною в усі часи.