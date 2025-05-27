Назван обладатель титула "Художник года" общенациональной программы "Человек года-2024"

Победителем в номинации "Художник года" общенациональной программы "Человек года-2024" стал певец, композитор, педагог, Народный артист Украины Иво Бобул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов программы.

Уже полвека его песни являются частью музыкального наследия Украины. Его уникальный тембр голоса выделяется среди тысяч других голосов. Он не просто певец, а без преувеличений легенда и символ украинской эстрады. Его творческий путь - это история вдохновения, преданности искусству и любви к своей стране, своему слушателю. За весомый вклад в развитие украинской культуры Иво Бобул был удостоен престижных наград:

Орден Николая Чудотворца 2002 года

Крест Почета "За духовное возрождение"" 2002

Орден князя Ярослава Мудрого V степени 2003

Медаль "За содействие Вооруженным Силам Украины" 2009

Отличие "За многолетний плодотворный труд в области культуры"

Отличие МВД Украины "Закон и честь" 2012

Орден "За заслуги" III степени 2013

Отличие Главнокомандующего ВСУ "За содействие армии" 2023

Но самой ценной наградой для артиста является любовь поклонников. Популярность Иво Бобула - это не слава в один миг.

Это результат многолетнего труда, таланта и служения своему делу. Иво с детства имел тягу к музыке, а первые шаги на сцене сделал еще в школьные годы на родной Буковине. Профессиональная карьера началась в 1980-х годах, когда певец присоединился к вокально-инструментальному ансамблю "Живая вода", впоследствии стал солистом ВИА "Черемош" и "Червона рута". Именно этот период принес ему первые успехи, а его неповторимый голос и харизма завоевали сердца слушателей.

Репертуар Бобула - это сотни песен, признанных золотыми хитами эстрады: "Души колодец", "Лунное колесо", "Берег любви", "Если любишь - люби", "На Украину вернусь", "Осенний сад", "Скрипачу", "Мадонна Украина!", "А липы цветут", "Одна-единственная" и еще много-много произведений, которые стали любимыми шлягерами нескольких поколений.

Иво Бобул - имя, которое знает каждый ценитель украинской музыки. Он не просто певец, он страница украинской песенной истории, на концерты которого идут целыми семьями и поют вместе с ним в унисон. Его баритон завораживает, а манера исполнения вызывает настоящий эмоциональный отклик. Поэтому артист по праву закрепил за собой статус "Золотой голос Украины".

На сегодня Иво Бобул продолжает активную творческую деятельность: пишет современные треки, ежегодно представляя новые программы, поражает интересными дуэтами, удивляет неожиданными кавер-версиями мировых хитов.

Кроме того, маэстро передает свои знания молодым исполнителям, обучая их уникальным секретам сценического искусства. Его пример вдохновляет новые поколения артистов, доказывая, что настоящая музыка - это не только звук, но и душа, отдаваемая слушателю.

С 2014 года Иво Бобул с капелланом ездил поддерживать наших воинов. Волноваха, Марьинка, Курахово, Красногоровка - словом, проехали всю линию фронта. В начале полномасштабного вторжения артист не покидал Украину. Ездил с концертами к военным. В окопах, в бомбоубежищах, на позициях - звучала искренняя песня маэстро и поднимала боевой дух наших защитников, демонстрируя наше единство и сплоченность.

Но не песней единой. Иво Васильевич постоянно держит связь с военными, в частности, помогает закрывать потребности 135 отдельному Батальону Территориальной Обороны. Большую часть заработанных денег во время своего тура по Украине и за ее пределами, артист тратит на армию.

За три года было приобретено: 2 кареты скорой помощи, 5 внедорожников, 2 микроавтобуса, старлинки, ФПВ очки, каски, бронежилеты, прицелы, приборы ночного видения, одежда, обувь и еще многое-многое другое, что так необходимо на фронте. Общий бюджет потраченных средств, более 4 млн гривен.

Творческий путь Иво Бобула - 50 лет. Полвека маэстро предан своему делу, своим поклонникам, своему Государству. Поэтому имя артиста по праву и навеки вписано в историю украинской музыки. Его голос звучит на самых престижных сценах страны и за ее пределами. А творчество остается актуальным и востребованным во все времена.