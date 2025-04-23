Названо володара спецпремії програми "Людина року-2024"

Цьогоріч володарем спеціальної премії загальнонаціональної програми "Людина року-2024" "За значний внесок у забезпечення енергетичної стабільності української економіки та розбудову стратегічно важливого напрямку відновлюваної енергетики під час військового стану" стала компанія "Кліар Енерджі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів премії.

ТОВ "Кліар Енерджі" – це українська енергетична компанія, заснована у 2015 році з метою впровадження енергетичних проектів з відновлюваних джерел енергії. На початку 2020 року активи компанії було консолідовано під брендом Clear Energy та створено управляючу компанію ТОВ "Кліар Енерджі Груп".

Компанія активно впроваджує енергетичні проекти, які децентралізовують енергосистему України та, як наслідок, підвищують її енергонезалежність, а також скорочують викиди парникових газів у навколишнє середовище.

Clear Energy Group є однією з найбільш активних приватних інвесторів у секторі відновлюваної енергетики в Україні та є ключовою у реалізованих проєктах із дегазації сміттєзвалищ. Крім цього, сьогодні компанія активно залучена у виробництво енергетичного обладнання у Чехії та приділяє значну увагу проектам розподіленої генерації в Україні.

Clear Energy Group має перевірений багаторічний досвід з успішної реалізації енергетичних проєктів з "нуля". Так, Clear Energy Group за останні десять років було реалізовано понад 20 проєктів у сфері відновлюваної енергетики (біомаса і біогаз) у 17 містах України із загальною встановленою потужністю: 26 МВт електричної та понад 100 МВт теплової енергії (включає у себе як власні, так і партнерські проєкти).

Впроваджені проєкти дозволяють компанії щорічно виробляти понад 100 млн. кВт-год електроенергії. З моменту свого створення загальні інвестиції Clear Energy Group у проєкти відновлюваної енергетики досягли понад 60 млн. євро.

Біомасовий бізнес або виробництво електроенергії з біомаси (паливної тріски) є одним з основних напрямків у діяльності компанії. У цьому бізнесі працює близько 20% персоналу компанії.

Група розпочала свою діяльність на ринку відновлюваних джерел енергії з біомаси з введенням в експлуатацію першого об’єкта Корюківської ТЕС (Чернігівщина) потужністю 4 МВт (початок експлуатації у 2016 році). Станція була побудована та введена в експлуатацію за 10 місяців.

На території Корюківської станції також було побудовано деревообробний комплекс для підготовки деревної тріски з відходів (обрізків, дров, обаполу, залишків лісу тощо), що дозволяє безперервно забезпечувати ТЕС паливною тріскою. Забезпечення станції деревиною здійснюється з прилеглих територій та суміжних районів (лісогосподарські та деревообробні підприємства), де є деревні відходи.

Другий електроенергетичний проект на біомасі був реалізований в Овручі (Житомирщина) та запрацював у 2021 році. Встановлена потужність станції складає 5,9 МВт ел.

Група є провідною компанією в Україні, яка управляє дегазацією полігонів ТПВ та експлуатує біогазові когенераційні установки австрійського виробництва. В 2017-2022 роках компанія активно реалізовувала проекти з дегазації сміттєзвалищ та утилізації полігонного газу (біогазу).

Станом на сьогодні, Clear Energy Group через компанію RSE s.r.o. (м. Брно, Чехія) залучена у виробництво енергетичного обладнання для впровадження проєктів розподіленої генерації електроенергії. Clear Energy Group є лідером ринку у розбудові газопоршневої когенерації в Україні та активно залучена у партнерські проєкти як головний постачальник обладнання та підрядник із його монтажу та введення в експлуатацію. Так, лише у 2024 році компанією поставлено газопоршневого обладнання загальною потужністю на понад 220 МВт (понад 20 проєктів), а у 2025 році планується наростити поставки до понад 300 МВт.

Компанія активно виробляє та допомагає втілювати в життя українським партнерам енергетичні проекти на базі модульних когенераційних станцій RSE з газопоршневими двигунами MWM та котлами-утилізаторами димових газів, що значно підвищує ефективність когенераційних установок. Деякі проекти компанія реалізує для замовників на умовах "під ключ".