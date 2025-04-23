Назван обладатель спецпремии программы "Человек года-2024"

В этом году обладателем специальной премии общенациональной программы "Человек года-2024" "За значительный вклад в обеспечение энергетической стабильности украинской экономики и развитие стратегически важного направления возобновляемой энергетики во время военного положения" стала компания "Клиар Энерджи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов премии.

ООО "Клиар Энерджи" - это украинская энергетическая компания, основанная в 2015 году с целью внедрения энергетических проектов из возобновляемых источников энергии. В начале 2020 года активы компании были консолидированы под брендом Clear Energy и создана управляющая компания ООО "Клиар Энерджи Групп".

Компания активно внедряет энергетические проекты, которые децентрализуют энергосистему Украины и, как следствие, повышают ее энергонезависимость, а также сокращают выбросы парниковых газов в окружающую среду.

Clear Energy Group является одной из наиболее активных частных инвесторов в секторе возобновляемой энергетики в Украине и является ключевой в реализованных проектах по дегазации свалок. Кроме этого, сегодня компания активно вовлечена в производство энергетического оборудования в Чехии и уделяет значительное внимание проектам распределенной генерации в Украине.

Clear Energy Group имеет проверенный многолетний опыт по успешной реализации энергетических проектов с "нуля". Так, Clear Energy Group за последние десять лет было реализовано более 20 проектов в сфере возобновляемой энергетики (биомасса и биогаз) в 17 городах Украины с общей установленной мощностью: 26 МВт электрической и более 100 МВт тепловой энергии (включает в себя как собственные, так и партнерские проекты).

Внедренные проекты позволяют компании ежегодно производить более 100 млн. кВт-ч электроэнергии. С момента своего создания общие инвестиции Clear Energy Group в проекты возобновляемой энергетики достигли более 60 млн. евро.

Биомассовый бизнес или производство электроэнергии из биомассы (топливной щепы) является одним из основных направлений в деятельности компании. В этом бизнесе работает около 20% персонала компании.

Группа начала свою деятельность на рынке возобновляемых источников энергии из биомассы с введением в эксплуатацию первого объекта Корюковской ТЭС (Черниговская область) мощностью 4 МВт (начало эксплуатации в 2016 году). Станция была построена и введена в эксплуатацию за 10 месяцев.

На территории Корюковской станции также был построен деревообрабатывающий комплекс для подготовки древесной щепы из отходов (обрезков, дров, обапола, остатков леса и т.д.), что позволяет непрерывно обеспечивать ТЭС топливной щепой. Обеспечение станции древесиной осуществляется с прилегающих территорий и смежных районов (лесохозяйственные и деревообрабатывающие предприятия), где есть древесные отходы.

Второй электроэнергетический проект на биомассе был реализован в Овруче (Житомирская область) и заработал в 2021 году. Установленная мощность станции составляет 5,9 МВт эл.

Группа является ведущей компанией в Украине, которая управляет дегазацией полигонов ТБО и эксплуатирует биогазовые когенерационные установки австрийского производства. В 2017-2022 годах компания активно реализовывала проекты по дегазации свалок и утилизации полигонного газа (биогаза).

На сегодня, Clear Energy Group через компанию RSE s.r.o. (г. Брно, Чехия) вовлечена в производство энергетического оборудования для внедрения проектов распределенной генерации электроэнергии. Clear Energy Group является лидером рынка в развитии газопоршневой когенерации в Украине и активно вовлечена в партнерские проекты как главный поставщик оборудования и подрядчик по его монтажу и вводу в эксплуатацию. Так, только в 2024 году компанией поставлено газопоршневого оборудования общей мощностью более 220 МВт (более 20 проектов), а в 2025 году планируется нарастить поставки до более 300 МВт.

Компания активно производит и помогает воплощать в жизнь украинским партнерам энергетические проекты на базе модульных когенерационных станций RSE с газопоршневыми двигателями MWM и котлами-утилизаторами дымовых газов, что значительно повышает эффективность когенерационных установок. Некоторые проекты компания реализует для заказчиков на условиях "под ключ".