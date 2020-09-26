Названо условие введения тотального карантина в Украине

Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)

В Украине возможен тотальный карантин из-за распространения коронавируса. Это произойдет в случае локдауна медицинской системы.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Он предположил, что тотальный карантин возможен, однако до этого не дойдет.

"Возможен тотальный карантин, если будет локдаун медицинской системы. Я думаю, что к такому локдауну мы не дойдем, и я уверен, что украинцы смогут мобилизоваться", - сказал Радуцкий.

При этом он призвал не доверять фейкам о коронавирусе.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что возвращение к тотальному карантину в Украине может привести к катастрофическим последствиям, поэтому страна будет использовать модель адаптивного карантина.

РБК-Украина писало, что Ляшко назвал условие, при котором могут снова ввести жесткий карантин.

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты обсуждали разнообразные темы.

В частности премьер-министр Денис Шмыгаль, сравнивая уровень дефицита бюджета 2021 года с показателями других государств, заявил, что в Украине он - один из самых низких среди европейских стран.

В Украине дефицит бюджета один из самых низких среди европейских стран

При этом, в прямом эфире заместитель председателя фракции партии "Голос" Ярослав Железняк эмоционально прокомментировал проект бюджета на 2021 год, представленный Кабмином.

Железняк эмоционально прокомментировал проект бюджета-2021

В предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал заявление бывшего главы ОП Андрея Богдана про 13 пунктов тайного соглашения с РФ.

Ермак говорит, что никаких тайных соглашений с РФ не существует

Еще Ермак рассказал, когда возможно проведение выборов на оккупированных территориях.

Ермак уверяет: проведение выборов на Донбассе возможно только после полной деоккупации

В программе также выступил бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь, один из подписантов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич. Он в частности рассказал об угрозах для Украины со стороны Беларуси и России.

Шушкевич высказался об угрозе для Украины со стороны Беларуси и России