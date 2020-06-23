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Тотальный карантин может повлечь катастрофические последствия, - Шмыгаль

Новости » Коронавирус     23.06.2020 - 13:24
Тотальный карантин может повлечь катастрофические последствия, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В Украине в течение прошлой недели росло число случаев COVID-19

Возвращение к тотальному карантину в Украине может повлечь катастрофические последствия. Поэтому страна будет использовать модель адаптивного карантина.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также премьер в интервью телеканалу "Перший Захидный" отметил, чтобы не получить такую волну, как в Италии и Испании, надо принимать меры.

"Полный карантин он разрушает экономику и может привести к более тотальным последствиям", - заявил он.

Отметим, на прошлой неделе в Украине был установлен ряд антирекордов по коронавирусу. В связи с этим Минздрав заявил, что будет инициировать усиление контроля карантина.

Напомним, число активных больных коронавирусом выросло на 386% по сравнению с апрелем.

Кроме того, сегодня сообщили, что за вчера было выявлено более 800 новых случаев COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины карантинДенис Шмыгаль
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