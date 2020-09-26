Названа умова запровадження тотального карантину в Україні

В Україні можливий тотальний карантин через поширення коронавіруса. Це станеться у разі локдауну медичної системи.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
Він припустив, що тотальний карантин можливий, однак до цього не дійде.
"Можливий тотальний карантин, якщо буде локдаун медичної системи. Я думаю, що до такого локдауну ми не дойдемо і я впевнений, що українці зможуть мобілізуватися", - сказав Радуцький.
При цьому він закликав не довіряти фейкам про коронавірус.
Раніше глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що повернення до тотального карантину в Україні може спричинити катастрофічні наслідки, тому країна буде використовувати модель адаптивного карантину.
РБК-Україна писало, що Ляшко назвав умову, за якої можуть знову ввести жорсткий карантин.
Нагадаємо, що у минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти обговорювали різноманітні теми.
Зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль, порівнюючи рівень дефіциту бюджету 2021 року із показниками інших держав заявив, що в Україні він - один з найнижчих серед європейських країн.
В Україні дефіцит бюджету один з найнижчих серед європейських країн
При цьому, у прямому ефірі заступник голови фракції партії "Голос" Ярослав Железняк емоційно прокоментував проєкт бюджету на 2021 рік, представлений Кабміном.
Железняк емоційно прокоментував проєкт бюджету-2021
Також у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував заяву колишнього очільника ОП Андрія Богдана щодо 13 пунктів таємної угоди з РФ.
Єрмак каже, що ніяких таємних угод з РФ не існує
Ще Єрмак розповів, коли можливе проведення виборів на окупованих територіях.
Єрмак запевняє: проведення виборів на Донбасі можливе тільки після повної деокупації
У програмі також виступив колишній голова Верховної Ради Республіки Білорусь, один з підписантів Біловезьких угод Станіслав Шушкевич. Він зокрема розповів про погрози для України з боку Білорусі і Росії.
Шушкевич висловився про загрозу для України з боку Білорусі і Росії