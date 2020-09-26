Названа умова запровадження тотального карантину в Україні

Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)

В Україні можливий тотальний карантин через поширення коронавіруса. Це станеться у разі локдауну медичної системи.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Він припустив, що тотальний карантин можливий, однак до цього не дійде.

"Можливий тотальний карантин, якщо буде локдаун медичної системи. Я думаю, що до такого локдауну ми не дойдемо і я впевнений, що українці зможуть мобілізуватися", - сказав Радуцький.

При цьому він закликав не довіряти фейкам про коронавірус.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що повернення до тотального карантину в Україні може спричинити катастрофічні наслідки, тому країна буде використовувати модель адаптивного карантину.

РБК-Україна писало, що Ляшко назвав умову, за якої можуть знову ввести жорсткий карантин.

Нагадаємо, що у минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти обговорювали різноманітні теми.

Зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль, порівнюючи рівень дефіциту бюджету 2021 року із показниками інших держав заявив, що в Україні він - один з найнижчих серед європейських країн.

В Україні дефіцит бюджету один з найнижчих серед європейських країн

При цьому, у прямому ефірі заступник голови фракції партії "Голос" Ярослав Железняк емоційно прокоментував проєкт бюджету на 2021 рік, представлений Кабміном.

Железняк емоційно прокоментував проєкт бюджету-2021

Також у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував заяву колишнього очільника ОП Андрія Богдана щодо 13 пунктів таємної угоди з РФ.

Єрмак каже, що ніяких таємних угод з РФ не існує

Ще Єрмак розповів, коли можливе проведення виборів на окупованих територіях.

Єрмак запевняє: проведення виборів на Донбасі можливе тільки після повної деокупації

У програмі також виступив колишній голова Верховної Ради Республіки Білорусь, один з підписантів Біловезьких угод Станіслав Шушкевич. Він зокрема розповів про погрози для України з боку Білорусі і Росії.

Шушкевич висловився про загрозу для України з боку Білорусі і Росії