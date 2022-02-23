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Названо условие для введения комендантского часа в Украине

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Киев, Среда 23 февраля 2022 22:43
Названо условие для введения комендантского часа в Украине Фото: Украина переходит на чрезвычайное положение (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада поддержала введение режима чрезвычайного положения в Украине. Он предполагает такое ограничение как комендантский час, но только при необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.

Согласно закону, на территории, на которой объявлено чрезвычайное положение, при необходимости может вводиться комендантский час.

Под комендантским часом следует понимать запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности. Такой запрет должен вводиться на определенные часы.

Напомним, до этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что решение о введении комендантского часа будут принимать при необходимости.

Сегодня премьер Денис Шмыгаль заявил, что чрезвычайное положение позволит эффективнее действовать силовым структурам, и не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса.

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Чрезвычайное положение Комендантский час
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