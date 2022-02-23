ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названо умову для введення комендантської години в Україні

Новость на русском →
Київ, Середа 23 лютого 2022 22:43
Названо умову для введення комендантської години в Україні Фото: Україна переходить на надзвичайний стан (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада підтримала введення режиму надзвичайного стану в Україні. Він передбачає таке обмеження як комендантська година, але лише при необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону.

Відповідно до закону, на території, на якій оголошено надзвичайний стан, при необхідності може вводитися комендантська година.

Під комендантською годиною слід розуміти заборону перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи. Така заборона повинна вводитися на певні години.

Нагадаємо, до цього секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що рішення про введення комендантської години прийматимуть при необхідності.

Сьогодні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що надзвичайний стан дозволить ефективніше діяти силовим структурам, і не вплине на життя людей і роботу бізнесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Надзвичайний стан Комендантська година
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна