Названо умову для введення комендантської години в Україні

Верховна рада підтримала введення режиму надзвичайного стану в Україні. Він передбачає таке обмеження як комендантська година, але лише при необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону .

Під комендантською годиною слід розуміти заборону перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи. Така заборона повинна вводитися на певні години.

Відповідно до закону, на території, на якій оголошено надзвичайний стан, при необхідності може вводитися комендантська година.

Нагадаємо, до цього секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що рішення про введення комендантської години прийматимуть при необхідності.

Сьогодні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що надзвичайний стан дозволить ефективніше діяти силовим структурам, і не вплине на життя людей і роботу бізнесу.