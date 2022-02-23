Названо умову для введення комендантської години в Україні
Верховна рада підтримала введення режиму надзвичайного стану в Україні. Він передбачає таке обмеження як комендантська година, але лише при необхідності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону.
Відповідно до закону, на території, на якій оголошено надзвичайний стан, при необхідності може вводитися комендантська година.
Під комендантською годиною слід розуміти заборону перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи. Така заборона повинна вводитися на певні години.
Нагадаємо, до цього секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що рішення про введення комендантської години прийматимуть при необхідності.
Сьогодні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що надзвичайний стан дозволить ефективніше діяти силовим структурам, і не вплине на життя людей і роботу бізнесу.