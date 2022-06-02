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Названо условие призыва женщин во время мобилизации

Фото: Названо условие призыва женщин во время мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине продолжается мобилизация в связи с полномасштабным вторжением России. Призыв женщин на военную службу в это время возможен только с их согласия.

Об этом рассказал начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lviv.media.

"Призыв женщин на военную службу при мобилизации возможен только с их согласия. Законом Украины не предусмотрен обязательный призыв женщин по мобилизации и необходимости в этом в настоящее время не имеет", - заявил он.

Напомним, ранее Верховная рада продлила срок мобилизации до 23 августа.

Отметим, что парламент также продолжил сроки военного положения в Украине.

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мобилизация в УкраинеПризыв в армиюВойна России против Украины