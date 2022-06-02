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Названо умову призову жінок під час мобілізації

Фото: Названо умову призову жінок під час мобілізації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні триває мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Призов жінок на військову службу в цей час можливий тільки за їх згодою.

Про це розповів начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lviv.media.

"Призов жінок на військову службу при мобілізації можливий тільки за їх згодою. Законом України не передбачений обов'язковий призов жінок по мобілізації і необхідності в цьому в даний час не має", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Верховна рада продовжила термін мобілізації до 23 серпня.

Зазначимо, що парламент також продовжив терміни воєнного стану в Україні.

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мобилизация в УкраинеПризов до арміїВійна Росії проти України