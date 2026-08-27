Названо три категорії українців, яких депортують з ЄС найпершими

Попри продовження тимчасового захисту для українців у ЄС до березня 2028 року, є категорії людей, яких можуть депортувати першочергово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду Європейського Союзу .

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Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжили до березня 2028 року

Але порушників з певними обставинами можуть депортувати першочергово

Депортація не завжди означає повернення саме в Україну

Хто найбільше ризикує

Під загрозою депортації першочергово опиняються три категорії людей. Перша - ті, хто потрапив на територію Шенгенської зони нелегально, тобто оминаючи офіційні пункти пропуску.

Друга - люди, які скоїли кримінальний злочин або становлять загрозу громадському спокою. Третя - ті, хто в'їхав в ЄС за підробленими документами або свідомо вказав неправдиві дані про себе.

Куди саме депортують

Примусове видворення не обов'язково означає повернення в Україну. Найчастіше порушників відправляють до третіх країн-хабів на загальних підставах, а також забороняють в'їзд на територію Євросоюзу на певний період - інформацію про таку особу вносять до спільної Шенгенської інформаційної системи (SIS).

Що з тимчасовим захистом загалом

Нагадаємо, що загалом тимчасовий захист для українців у Євросоюзі продовжили до березня 2028 року. Станом на кінець травня 2026 року цим статусом у країнах ЄС користувалися понад 4,3 мільйона людей, які виїхали через війну.