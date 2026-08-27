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Названы три категории украинцев, депортированных из ЕС самыми первыми

07:51 27.08.2026 Чт
2 мин
Нарушение одного из условий мгновенно лишает законного основания для пребывания
aimg Екатерина Коваль
Названы три категории украинцев, депортированных из ЕС самыми первыми Иллюстративное фото: украинцы за рубежом (Getty Images)
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Несмотря на продолжение временной защиты украинцев в ЕС до марта 2028 года, есть категории людей, которых могут депортировать в первую очередь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет Европейского Союза .

Главное

  • Временную защиту для украинцев в ЕС продлили до марта 2028 года
  • Но нарушителей с определенными обстоятельствами могут депортировать в первую очередь
  • Депортация не всегда означает возвращение именно в Украину

Кто больше всего рискует

Под угрозой депортации в первую очередь оказываются три категории людей. Первая – те, кто попал на территорию Шенгенской зоны нелегально, то есть обходя официальные пункты пропуска.

Вторая – люди, совершившие уголовное преступление или представляющие угрозу общественному покою. Третья – те, кто въехал в ЕС по поддельным документам или сознательно указал ложные данные о себе.

Куда депортируют

Принудительное выдворение не обязательно означает возвращение в Украину. Чаще всего нарушителей отправляют в третьи страны-хабы на общих основаниях, а также запрещают въезд на территорию Евросоюза на определенный период - информацию о таком лице вносят в общую Шенгенскую информационную систему (SIS).

Что с временной защитой в целом

Напомним, что временную защиту для украинцев в Евросоюзе продлили до марта 2028 года. По состоянию на конец мая 2026 года этим статусом в странах ЕС пользовались более 4,3 миллиона человек, выехавших из-за войны.

Условия пребывания украинских беженцев в Евросоюзе меняются не в первый раз. Еще в июне РБК-Украина писала о том, что Европа готовит для украинских беженцев - многие страны хотели бы ввести изменения, позволяющие вернуть часть переселенцев домой.

Тогда же ЕСразделился из-за ограничений для украинских мужчин призывного возраста – не все страны поддержали идею отмены для них временной защиты.

Позже ЕС уже изменил условия получения временной защиты - теперь уезжающим за границу украинцам обязательно нужен штамп о пересечении границы в паспорте, иначе могут возникнуть проблемы с оформлением статуса.

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