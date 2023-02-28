Названо топ-5 компаній за обсягами допомоги ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення РФ найбільше грошей на допомогу Збройним силам України серед українських бізнесів спрямували компанії СКМ, Kernel, МХП, Group DF та Ferrexpo.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг LIGA.net.
Так, найбільший внесок зробив холдинг Ріната Ахметова СКМ - близько 5 млрд грн. Захисникам надано понад 800 авто, 150 тис. бронежилетів, 340 авто та 120 модульних укриттів.
Агрокомпанія Андрія Веревського Kernel витратила на ЗСУ і підтримку цивільного населення 1 млрд грн. Холдинг закупив і передав армії 792 одиниці техніки, понад 23 тис. одиниць бронежилетів, шоломів, безпілотників, засобів зв’язку, а також тонни гуманітарної допомоги, понад 800 тис. одиниць медикаментів.
794 млн грн на ЗСУ спрямував холдинг МХП Юрія Косюка. ЗМІ повідомляли, що компанія закуповувала для війська комплекти форми, сухпаї, ліки, а також надавала гуманітарну допомогу деокупованим громадам.
Благодійні витрати Ferrexpo Костянтина Жеваго склали 699 млн грн. Компанія закуповує бронежилети, каски та інше військове спорядження, медичне обладнання і ліки для військовослужбовців і цивільних.
На п’ятому місці за обсягами грошової допомоги армії - Group DF Дмитра Фірташа. Її внесок склав 588 млн грн. Група компаній передала ЗСУ 670 авто, закуповує безпілотники та медичне обладнання для лікування поранених захисників і захисниць.
В рейтинг LIGA також увійшли компанії Київстар, Нова пошта, Укрпошта, ПриватБанк, БРСМ-Нафта, АЛЛО, Smart Holding, ОККО, lifecell, Comfy, EPAM, SoftServe, Ковальська, АрселорМіттал та інші компанії.
Загалом на початок 2023 року майже 85% бізнесу в Україні допомагає ЗСУ або займається волонтерською допомогою. З них напряму допомагає армії та ТрО 63% опитаних, решта - реалізовують гуманітарні проекти, про що свідчать результати дослідження, яке в січні представила низка організацій - Центр розвитку інновацій, національний проект "Дія", компанія Advanter Group і Офіс із розвитку підприємництва та експорту.
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