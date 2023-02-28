Названы топ-5 компаний по объемам помощи ВСУ

С начала полномасштабного вторжения РФ больше денег на помощь Вооруженным силам Украины среди украинских бизнесов направили компании СКМ, Kernel, МХП, Group DF и Ferrexpo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг LIGA.net.

Так, самый большой вклад внес холдинг Рината Ахметова СКМ - около 5 млрд грн. Защитникам предоставлено более 800 автомобилей, 150 тыс. бронежилетов, 340 автомобилей и 120 модульных укрытий.

Агрокомпания Андрея Веревского Kernel потратила на ВСУ и поддержку гражданского населения 1 млрд. грн. Холдинг закупил и передал армии 792 единиц техники, более 23 тыс. единиц бронежилетов, шлемов, беспилотников, средств связи, а также тонны гуманитарной помощи, более 800 тыс. единиц медикаментов.

794 млн грн в ВСУ направил холдинг МХП Юрия Косюка. СМИ сообщали, что компания закупала для войск комплекты формы, сухпаи, лекарства, а также оказывала гуманитарную помощь деоккупированным общинам.

Благотворительные расходы Ferrexpo Константина Жеваго составили 699 млн. грн. Компания закупает бронежилеты, каски и другое военное снаряжение, медицинское оборудование и лекарства для военнослужащих и гражданских.

На пятом месте по объемам денежной помощи армии – Group DF Дмитрию Фирташу. Ее вклад составил 588 млн. грн. Группа компаний передала ВСУ 670 авто, закупающих беспилотники и медицинское оборудование для лечения раненых защитников и защитниц.

В рейтинг LIGA также вошли компании Киевстар, Новая почта, Укрпочта, ПриватБанк, БРСМ-Нефть, АЛЛО, Smart Holding, ОККО, lifecell, Comfy, EPAM, SoftServe, Кузнечная, АрселорМиттал и другие компании.

В целом на начало 2023 почти 85% бизнеса в Украине помогает ВСУ или занимается волонтерской помощью. Из них напрямую помогает армии и ТРО 63% опрошенных, остальные - реализуют гуманитарные проекты, о чем свидетельствуют результаты исследования, которое в январе представил ряд организаций – Центр развития инноваций, национальный проект "Дія", компания Advanter Group и Офис по развитию предпринимательства и экспорта.