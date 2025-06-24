Скільки хвилин перебувати на сонці для отримання вітаміну D? Названо точний час

Скільки часу перебувати на сонці

Сонячне світло стимулює організм до вироблення важливої ​​поживної речовини - вітаміну D. Цей важливий вітамін відіграє важливу роль у підтримці оптимального рівня кальцію та фосфатів у організмі, що життєво важливо для підтримки здоров’я кісток, зубів та м’язів.

Дефіцит вітаміну D може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. У дітей нестача може призвести до деформації кісток, такі як рахіт, тоді як дорослі можуть страждати від остеомаляції, яка характеризується болем у кістках, пов'язаним з низьким рівнем вітаміну D.

"Все, що вам потрібно, це 25 хвилин перебування на сонці кілька разів на тиждень, щоб максимально збільшити природне вироблення вітаміну D вашою шкірою", - сказав медик.

Кому варто приймати добавки вітаміну D

Людина не може отримати передозувати вітаміном D лише через перебування на сонці, тому насолоджуйтесь природними перевагами, але завжди ставте безпеку на перше місце. Не забувайте прикривати або захищати шкіру засобами з SPF, щоб мінімізувати ризик пошкодження шкіри та раку шкіри.

З кінця березня до кінця вересня більшість людей повинні мати змогу отримувати весь необхідний вітамін D від прямих сонячних променів на шкірі під час перебування на вулиці.

Тоді як дорослі та діти старше чотирьох років повинні приймати щоденну добавку, що містить 10 мікрограмів вітаміну D, протягом року, якщо:

не часто бувають на вулиці

перебувають у закладі, такому як будинок для людей похилого віку

зазвичай носять одяг, який закриває більшу частину шкіри, перебуваючи на вулиці

Вітамін D також присутній у невеликій кількості продуктів, таких як жирна риба, червоне м’ясо та яєчні жовтки. Харчові добавки є ще одним джерелом вітаміну D, особливо рекомендованим у зимові місяці, коли одного сонячного світла недостатньо.